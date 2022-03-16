İGART'IN SANAT PROJELERI YARIŞMASI SONUÇLANDI: 1 MILYON TL'LIK ÖDÜL SABINI BULDU

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın kültür ve sanata projesi kapsamında başlattığı İGART'ın Sanat Projeleri Yarışması sonuçlandı. 1 Milyon TL'lik ödüllü yarışmayı 'viyadük altı' projesini 'Sayanın Sesi' projesi ile Betül Kotil kazandı.

Yarışmanın birincisinin açıklandığı törende bir konuşma yapan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 'Buradan seyahat eden yolcuların ceplerine bir tane unutulmaz hediye vermek istiyoruz. Bunu havalimanında yaşadıkları olumlu bir deneyim olarak tanımlayabilirim. Hafızalara işleyeceğimiz bir mekanın peşindeyiz. Bunun için kültür ve sanatı bu havalimanın DNA'sının içine koymak için yola çıktık. İGART bu kapsamada orta ve uzun vadede buna çok önemli katkılar verecek' dedi.

Havalimanı içinde toplam 17 proje alanından oluşan Sanat Projeleri yarışmasının ilkinde toplam 221 projenin yarıştığını belirten Samsunlu, bundan sonraki 16 basamaktaki başvuruların da artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

ÜLKE İNSANINA DÜNYA SANATÇILARINA BİR ALAN AÇTIK

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise şunları söyledi:

'Bunun da en önemlisi sanat. Bunun için gençleri öne aldık. Onlarda bizi yalnız bırakmadı. Bu proje ile ülke insanına, dünya sanatçılarına bir alan açtık. Onlarda buna 'evet' dediler. 'Sayanın Sesi' kültürel yapı içerisinde kırsaldan buraya bir değer taşıdı. Ses ve görsel öğeyi bir arada kullanan proje olması açısından farklı algılama imkanı sundu?

KAMUSAL ALANDI KIRSALIN SESİ OLACAK

Havalimanının metro çıkış alanındaki 'viyadük altı'na uygulanacak 'Sayanın Sesi' projesinin sahibi resim öğretmeni Betül Kotil de 'Projem uzun zamandır kafamda olan bir işti. Ancak mekanını arayan bir işti. İGA' nın desteği ile mekanını buldu. Projeye coğrafyaya referans ediyor. Kamusal alanda kırsalın sesini işittirecek? diye ifade etti.