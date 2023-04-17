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IGAD, Sudan'daki çatışmalar üzerine Güney Sudan toplantısını iptal etti

IGAD, Sudan'daki çatışmalar üzerine Güney Sudan toplantısını iptal etti

Güncel Haberler

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'ın başkenti Hartum'da süren çatışmalar üzerine Güney Sudan barış anlaşmasına ilişkin toplantıyı iptal etti.

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'ın başkenti Hartum'da süren çatışmalar üzerine Güney Sudan barış anlaşmasına ilişkin toplantıyı iptal etti.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da gerçekleştirilmesi planlanan IGAD Bakanlar Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nın "kaçınılmaz" durumlardan ötürü iptal edildiği duyuruldu.

Barış anlaşmasının uygulanmasına ilişkin sürecin ele alınacağı toplantının ne zaman yapılacağı henüz netleştirilmedi.

Toplantının Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardan ötürü iptal olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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