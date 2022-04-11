IGAD: Doğu Afrika'daki kuraklığa karşı hemen ve hızlı hareket edilmeli - Haberler

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IGAD: Doğu Afrika'daki kuraklığa karşı hemen ve hızlı hareket edilmeli

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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IGAD: Doğu Afrika'daki kuraklığa karşı hemen ve hızlı hareket edilmeli

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Doğu Afrika'da uzun süredir etkisini sürdüren kuraklığa karşı "hemen" ve "hızlı" hareket edilmesi çağrısı yaptı.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Doğu Afrika'da uzun süredir etkisini sürdüren kuraklığa karşı "hemen" ve "hızlı" hareket edilmesi çağrısı yaptı.

IGAD Yönetici Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu, bölgedeki kuraklık ve gıda krizi ile ilgili basına açıklama yaptı.

Doğu Afrika'da 29 milyon kişinin kuraklığa bağlı gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gebeyehu, "IGAD bölgesindeki kuraklıktan pişman olmamak için hemen ve hızlı hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Gebeyehu, bölgede üç sezondur yağmur yağmadığına dikkati çekerek dördüncü sezonda da yağmur yağmama riskiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Afrika, Güncel, Haberler

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