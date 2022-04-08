İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor - Haberler

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İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, ramazan için havalimanında bazı sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenliyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, ramazan için havalimanında bazı sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenliyor.

Ramazanın manevi atmosferini yurt içi ve yurt dışı yolcularına yaşatmak isteyen İGA, İstanbul Havalimanı'nda eski ramazan geleneklerini yansıtan etkinlikler sunuyor.

Ramazan için özel ışıklandırılan havalimanında, Karagöz ve Hacivat gösterileri, Kavuklu ile Pişekar, gölge, kukla, meddah oyunları sergileniyor.

Havalimanının 5 farklı bölgesinde sahne performansları düzenlenirken, terminalin belirli alanlarında yolculara pamuk şeker, şerbet ve macun gibi ikramlarda bulunuluyor.

İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

İstanbul Havalimanı, İGA, Güncel, Haberler

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