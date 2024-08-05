Üye Girişi
Haberler

İGA İstanbul Havalimanı yurt dışı personel değişimiyle sektörel işbirliklerini sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamında Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı'yla yürüttüğü "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"nda ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'nın "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamında Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı'yla yürüttüğü "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"nda ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

İga'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanlarının operasyonel mükemmelliğini, bilgi alışverişini ve çalışanların deneyimini artıracak uluslararası işbirlikleri sürüyor.

İga Akademi'nin "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamındaki personel değişim programı, yurt dışı deneyimiyle bilgi alışverişini sağlıyor, çalışanların kişisel gelişimini destekliyor.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve dünyanın en saygın havalimanlarının paydaşlığıyla hayata geçirilen "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"na 2 yıldır Türkiye'de liderlik ediyor.

Çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek, uluslararası deneyim ve kültür paylaşımını teşvik etmek, havacılık ekosistemine katma değer sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir düzenlenen programlar aracılığıyla İGA İstanbul Havalimanı'nın asgari 1 yıl dış göreve gönderdiği 6, dışarıdan misafir ettiği 12 çalışanı bulunuyor.

Proje kapsamında bu yıl Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı ile ortak yürütülen değişim programlarının ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

Mezuniyet törenine İGA İstanbul Havalimanı yöneticilerinin yanı sıra Incheon Havalimanı Kurumsal Strateji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ga Kyun Shin, Uluslararası İlişkiler Direktörü Vin Kim, Uluslararası İlişkiler Kıdemli Müdürü Jun Choi ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bir yıl boyunca geçici personel olarak görev yapan Seoyun Kim ise farklı departmanlarda kazandığı deneyimleri ve önerileri içeren sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Güney Kore İGA Güncel Haberler

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

 77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title