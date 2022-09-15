İGA İstanbul Havalimanı, IATA'nın bölgesel eğitim ortağı oldu

İga İstanbul Havalimanı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile 'Bölgesel Eğitim Ortaklığı' anlaşması imzaladı. Bu çerçevede IATA'nın bölgesel olarak belirlediği eğitimler hem İGA çalışanlarına hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere verilebilecek.

İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde yeni bir anlaşmaya daha imza atarak, eğitim yapılanması İGA Academy üzerinden IATA'nın eğitim programının en yeni ortağı oldu. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcısı Nihat Çukurkaya, IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır ve IATA Endüstriyel Çözümler Müdürü Erkan Dursun katıldı. IATA ile yapılan sözleşme çerçevesinde İGA eğitim yapılanması İGA Academy üzerinden IATA'nın eğitim programının en yeni ortağı olurken, bölgesel olarak belirlenmiş tüm kursları akredite bir şekilde sunma imkanına kavuşuyor. Böylelikle İGA hem personeline bu kursları verebiliyor hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere eğitimi pazarlayabiliyor.

"Uluslararası akredite eğitimlerde biz artık bölge merkezi olacağız"

İmza töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcısı Nihat Çukurkaya, İstanbul'un dünya havacılık sektöründe önemli bir aktör haline geldiğini belirtti. Yapılan antlaşma ile havacılıktaki eğitim ağlarını genişletmenin yanı sıra, bilgi ve tecrübelerini uluslararası arenaya taşıyıcılarına dikkat çeken Çukurkaya, "İGA çalışanları başta olmak üzere havacılık sektöründeki tüm paydaşlara kaliteli eğitim vermek üzere kurulan İGA Academy'de bugün dijital hale getirilmiş 5 bin eğitimin bulunduğu bir platform oluştu. IATA ile hem sektörümüzdeki çalışanlarımıza, hem de bölgemizdeki tüm havalimanı çalışanlarına açık bir eğitim merkezi olduk. Hem kendi içimizdeki ulusal akredite edilmiş eğitimlerde hem de uluslararası akredite eğitimlerde biz artık bölge merkezi olacağız" diye konuştu.

Uluslararası havalimanları ile yürütülen çalışan değişimi programına ilişkin de bilgi veren Çukurkaya, "Amacımız çalışanlarımızı belirlenen ülkelere gönderip en az 1, maksimum 2 yıl orada çalıştırıp deneyimlerini buraya taşımalarını sağlamak" dedi.

En üst düzeyde en geniş eğitim anlaşması

İGA'nın kuruluşundan itibaren havacılık sektörünü heyecanlandıran bir proje olduğunu ifade eden IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır ise, "İGA bugün dünyanın en önemli havalimanlarından biri oldu. Bunun gelişerek devam edeceğine eminim. İGA ile imzaladığımız 'IATA Bölgesel Eğitim Anlaşması' en üst düzeyde ve en geniş eğitim anlaşmalarından biri. Bunu dünyada 25 kuruluşla imzalıyoruz. İGA 25'nci olacak. Türkiye'de THY ile de bu anlaşmamız var uzun yıllardır. THY çok iyi bir paydaşımız. İGA'nın da THY gibi iyi bir partnerimiz olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İGA İstanbul Havalimanı daha öncede Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ile Küresel Eğitim Anlaşması çerçevesinde Eğitim Merkezi Akreditasyonu anlaşması imzalamış, hem kendi personeline hem de başvuran ülkelerden kursiyerlere global havacılık eğitimleri vermeye başlamıştı. - İSTANBUL