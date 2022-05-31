İGA geleceğin havacılık uzmanlarını yetiştirmek için 1.000 stajyer alacak - Haberler

İga İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gençleri iş hayatına hazırlayacak Ulusal Staj Programı kapsamında 1.000 üniversite öğrencisinin işe alımını yapacak.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'dan yapılan açıklamaya göre, İga'nın dahil olduğu Ulusal Staj Programı ile ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra ekonominin bel kemiği KOBİ ve "start-up"ların yetenek kazanımı konusunda desteklenmesi hedefleniyor.

İga, "Doğru İşe Doğru İnsan" felsefesi ile eşitlik ilkesinden ödün vermeyen, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık 1.000 kişiyi program kapsamında istihdam edeceğini duyurdu. Gençlere Türkiye'ye havacılık sektöründe çağ atlatan, ülkenin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan ve dünya çapında küresel aktarma merkezi olma misyonu taşıyan İstanbul Havalimanı'nda çalışma fırsatı tanıyor.

İngilizce seviye tespit sınavına katılacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden seçilecek stajyerler, operasyonel birimler ağırlıklı olmak üzere terminal operasyon, İGA PASS ve farklı departmanlarda görev alacak.

MT Programı ile 20 mezuna iş imkanı

Şirketlerin çalışma ortamlarını ve kültürlerini keşfedip deneyimleme imkanı sunan "Talentopia.co", İGA ile ortaklaşa MT programı uyguluyor. Üç haftalık başvuru süresi sonrası yeni mezunlar İGA İstanbul Havalimanı'nda çalışma fırsatı yakalıyor.

MT programıyla İGA İstanbul Havalimanı'ndaki staja başvuru yapmak için "https://talentopia.co/sirket/iga/" internet adresi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.