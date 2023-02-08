İGA ekipleri depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nı onarmaya başladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın deprem bölgesine gönderdiği ekipler, Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmasına başladı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nın pist ve terminal binası hasar gördü.

Uçuşların yapılabilmesi için İstanbul'dan hareket eden ekipler Hatay Havalimanı'na ulaşarak onarıma başladı.

Çalışmalar hızla yürütülürken en kısa sürede havalimanının tekrar operasyona hazır hale getirilerek uçuşlara açılması hedefleniyor.

İGA tarafından, deprem bölgelerine 43 araç ve 300'den fazla gönüllü personel AFAD ile koordineli şekilde operasyonel destek vermek amacıyla bölgeye ulaştırılmıştı.