İGA, DEPREM BÖLGESİNE 94 KİŞİLİK AFET YARDIM EKİBİ VE 43 ARAÇ GÖNDERDİ Güncel Haberler İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine 94 kişilik afet yardım ekibinin yanı sıra, içinde iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araç gönderdi. İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İga, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine 94 kişilik afet yardım ekibinin yanı sıra, içinde iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araç gönderdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında İga, acil yardım çalışması başlattı. Bu kapsamda 94 kişilik İGA İstanbul Havalimanı afet yardım ekibi, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ayrıca iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araçlık konvoy ise 22.45 sıralarında havalimanından hareket etti. Konvoyun yarın sabah deprem bölgesinde olması bekleniyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Havalimanı Kahramanmaraş Tragger İGA Güncel Haberler

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