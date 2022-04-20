İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı

ARNAVUTKÖY'de, telefoncunun iftar vakti orucunu açmak için evine gitmesini fırsat bilen iki kişi, ezan okunduktan birkaç dakika sonra levyeyle kapısını açtıkları dükkandan 350 bin lira değerindeki 65 telefonu çaldı. Şüphelilerin, dükkana girip önce ceplerine doldurmaya çalıştıkları telefonları, sığmayınca kasaya koyup, götürmeleri iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 18 Nisan'da iftar saatinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon bayisi sahibi Abdülcelil Korkmaz, geri döneceği için kepenkleri kapatmadığı dükkanın kapısını kilitleyip, iftar için evine gitti. Akşam ezanının hemen ardından gelen iki kişi, kapısını levyeyle açtıkları dükkana girdi. Şüpheliler, tezgahtaki piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 65 cep telefonunu iki dakika içinde çalarak kayıplara karıştı. Mahalle muhtarının haber vermesiyle gelen Abdülcelil Korkmaz, dükkanının boşaltıldığın görünce hayatının şokunu yaşadı. İş yerinin ortasına oturarak ağlayan Korkmaz'ı, mahalle sakinleri ve yakınları sakinleştirebildi. Bildirilmesiyle gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin dükkana girip önce ceplerine doldurmaya çalıştıkları telefonları, sığmayınca kasaya koyup, götürmeleri görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel