İFSAK 66. Sezonunu 'Gençlere Açık Çağrı' Sergisiyle Açıyor

Bu yıl 66. yılını kutlayan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin (İFSAK) sezon açılışı "Gençlere Açık Çağrı" sergisi ile başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre sergi, 4 Ekim'de gerçekleşen sezon açılış etkinliği kapsamında İFSAK Galeri'de görülebilecek.

Aynı gün İFSAK Lokal'de Fotoğraf Kitapları etkinliği gerçekleştirilecek. 8 gün sürecek sezon etkinliklerde, fotoğraf ve sinema alanından önemli isimler sanatseverlerle buluşacak. Sezon açılış etkinlikleri 11 Ekim'de sona erecek.

Nur Sürer, "Hayatım ve Sinema" söyleşisi yapacak

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle sinemaya adım atan, Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanan Nur Sürer, "Hayatım ve Sinema" söyleşisine katılacak. Söyleşi 7 Ekim'de İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda gerçekleşecek.

Işıl Yaman, 5 Ekim'de İFSAK'ta "Fotogram Atölyesi" düzenleyecek.

Ahmet Elhan, 6 Ekim'de mitoloji, inanç, felsefe, sanat ve kültürde ışık/gölge karşılaşmaları üzerine, İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda "Siyah, Karanlık, Gölge, Loşluk" başlıklı söyleşi yapılacak.

Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük, 8 Ekim'de İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda "Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar" başlıklı panele konuk olacak.

"Görme İdeolojileri ve Fotoğraf" paneli düzenlenecek

Barbaros Kayan moderatörlüğünde, 9 Ekim'de İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda "İlham Veren Portföyler-Açık Çağrı Sergisinden" seçilen gençlerin ilham veren portfolyoları sunulacak.

Gülbin Özdamar Akarçay ile Ezgi Bakçay, 10 Ekim'de İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda "Görme İdeolojileri ve Fotoğraf" başlıklı panele katılacak.

Taylan Bağcı, 11 Ekim'de İFSAK'ta, fotoğrafın köklerine kısa bir yolculuk imkanı sunan "Pinhole Workshop" başlıklı atölye düzenleyecek. Camera Obscura hakkında bilgilerin sunulacağı atölyede, kibrit kutusundan iğne deliği kamera yapan katılımcılar, kendi yaptığı makinelerle fotoğraflar çekme deneyimi yaşayacak.

İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda 11 Ekim'de "Koudelka Aynı Nehirden Geçmek" filminin gösterimi gerçekleştirilecek. Filmin yönetmeni Coşkun Aşar, gösterimin ardından bir söyleşi yapacak.

Agop Ezgilioğlu ile "Beyoğlu'ndan Karaköy'e Gece Fotoğrafı" gezisi etkinliği 11 Ekim'de düzenlenecek.