İFSAK 46. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Başvuruları Başladı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46'ncısı düzenlenen "İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması" için başvurular alınmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, başvurular İFSAK'ın resmi internet sitesi www.ifsak.org.tr yarışma sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Ön elemeyi geçen filmler, Şubat 2026'da web sitesinin yarışma sayfasından ilan edilecek. Seçilen yapımlar, 9-15 Mart 2026'da düzenlenecek "32. İFSAK Kısa Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'de kısa film ve belgesel alanında üretimi teşvik eden ve destek olan yarışmaya, 1 Ocak 2024'ten sonra çekimine başlanmış ya da tamamlanmış yapımlar başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya 15 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Derece alan kısa film ve belgeseller festivalin sonunda düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmanın ön jürisinde 45. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Kurmaca Dalı Birincisi Yakup Tekintangaç, sinema yazarı ve klinik psikolog Tuğba Kurt Ulucan ile İFSAK Sinema Birimi Koordinatörü Işıl Yaman yer alacak.