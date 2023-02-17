Ifrc, Türkiye ve Suriye İçin Acil Durum Fonu Çağrısını Üç Katına Çıkardı

BEYRUT, 17 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Perşembe günü yaptığı açıklamada, depremin vurduğu Suriye ve Türkiye'de artan insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı acil durum fonu çağrılarını 200 milyon İsviçre frangından (yaklaşık...

BEYRUT, 17 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Perşembe günü yaptığı açıklamada, depremin vurduğu Suriye ve Türkiye'de artan insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı acil durum fonu çağrılarını 200 milyon İsviçre frangından (yaklaşık 216 milyon ABD doları) 650 milyon İsviçre frangına çıkardığını duyurdu.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain Suriye'ye yaptığı ziyaretin ardından Türkiye'ye doğru yola çıkmadan önce Beyrut Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "IFRC, Türkiye'ye 450 milyon İsviçre frangı, Suriye'ye ise 200 milyon İsviçre frangı sunacak" diye konuştu.

Chapagain, başta Suriye'nin Halep bölgesi olmak üzere depremden etkilenen iki ülkedeki durumu trajedi olarak nitelendirdi.

Genel Sekreter bu trajedinin yakıt ve elektrik sıkıntısı ile tahrip olmuş altyapı nedeniyle daha da kötüleştiğini söyledi.

Chapagain, "İnsanlar dondurucu soğukta camilerde ve okullarda kalıyor. Birçoğu duş alamıyor, bu da başta kolera olmak üzere Halep'teki sağlık krizini kötüleştirmiş durumda" ifadelerini kullandı.