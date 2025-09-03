IFRC, Afganistan'daki Deprem İçin 25 Milyon İsviçre Frankı Acil Yardım Çağrısı Başlattı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'da binlerce can kaybına neden olan depremden etkilenenlere destek olmak amacıyla 25 milyon İsviçre Frankı tutarında acil yardım çağrısı başlattı.

IFRC'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos gecesi Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki büyük depremden etkilenenlere destek olmak için 25 milyon İsviçre Frankı tutarında acil yardım çağrısı başlatıldığı bildirildi.

Kunar, Nangarhar ve Laghman eyaletlerinin bazı bölgelerini vuran depremin, 1,3 milyondan fazla insanı etkilediğine işaret edilen açıklamada, doğal afetin yüzlerce evin yıkılmasına veya hasar görmesine de neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kritik insani ihtiyaçları karşılamak ve Afgan Kızılay'ının 2027'nin sonuna kadar acil müdahale ve toparlanma çalışmalarını desteklemek için bu çağrının başlatıldığı vurgulandı.

IFRC ve Afgan Kızılay'ının, depremden etkilenen ailelere acil durum barınağı, nakit yardımı, temel sağlık hizmetleri ve temiz su desteği sağlamak için entegre bir yardım kampanyası başlattığına dikkat çekilen açıklamada, orta vadeli desteğin, ailelerin onurlu bir şekilde hayatlarını yeniden kurabilmeleri için geçici barınaklar ve güvenli konutlara odaklanacağı aktarıldı.

IFRC'nin, uluslararası toplumu Afgan halkına güçlü desteğini sürdürme, artan insani ihtiyaçları karşılama ve uzun vadeli iyileşme çabalarını destekleme çağrısı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Bu deprem daha kötü bir zamanda gelemezdi. Felaket sadece acil acılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda Afganistan'ın zaten kırılgan olan insani krizini de derinleştiriyor. Önümüzdeki günler, hayat kurtarmak ve acil insani ihtiyaçları karşılamak için kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Chapagain, bu acil yardım çağrısıyla, mümkün olduğunca çok insana ulaşmak için desteği artırdıklarının altını çizdi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.