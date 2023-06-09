IFP, tüm dünyadan yayınevlerinin ikili görüşmelerine ve telif anlaşmalarına imkan sağlıyor

Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir kitaplarının Arapça yayını için Lübnanlı yayınevi Digital Future ile ön sözleşme imzaladı.

Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir kitaplarının Arapça yayını için Lübnanlı yayınevi Digital Future ile ön sözleşme imzaladı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen ve dün sona eren "8. Istanbul Publishing Fellowship Program" (IPF), 66 ülkeden 410 yayıncıyı ağırladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Valiliği himayesinde Rami Kütüphanesi'nde yapılan IPF kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda birçok telif hakları anlaşması imzalandı.

Karikatürist Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Lübnanlı yayınevi Digital Future ile Kral Şakir kitaplarının Arapça yayınlanmasına yönelik ön sözleşme imzaladıklarını ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kral Şakir çizgi filminin 23 ülkede yayınlandığının altını çizen Yaşaroğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde çok bilindiğini belirterek, "Çizgi filmi zaten biliniyor ama kitap konusunda bir girişimimiz olmamıştı." dedi.

Yaşaroğlu, geri dönüşüm konulu filmin de dijital platformlar aracılığıyla 150 ülkede izlenebildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kitaplarımız da artık Arapça yayınlanacak. Öncelikle 5 ülkede başlayacak. Biz çok umutluyuz, Kral Şakir MENA bölgesinde yayın yaparken bir de YouTube kanalı açtık. Kısa sürede inanılmaz izlendi. Orada çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Zaten kültürlerimiz de birbirine çok yakın. Biz de kebap severiz onlar da sever. Fil Necati karakteri gibi. Hatta orada falafel yiyeceğiyle fil kelimesinin birleşiminden oluşan bir isim var.

Türkiye'de kitap okuma oranlarının çocuklar nezdinde aşırı yüksek olmadığını görüyoruz ama şu var; Türkiye'de aslında 'Çocuklar kitap okumuyor.' diye bir algı vardı. Kral Şakir devreye girdiğinde, bütün anne-babalar, öğretmenler, 'Çocuklarımız acayip kitap okuyor.' demeye başladı. Sevdikleri bir kitap olduğunda okuma potansiyeli çok yükselebiliyor. Aynısını şu anda MENA bölgesi için de umut ediyoruz."

Karikatürist Yaşaroğlu, Türkiye'deki markalaşma konusunda Kral Şakir'in önde olduğunu aktararak, "Kral Şakir lisanslı ürünleriyle, etkinlikleriyle şu an bir numara. Amacımız bundan sonra dünyada bilinir bir markaya dönüşmek." ifadelerini kullandı.

"Birçok Türk yayıncıyla iş birliğimiz var"

Digital Future Proje Müdürü Samir Elkhatib, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan'da ofisleri bulunan Arap ülkeleri ve Arapça yayınlar konusunda uzmanlaşan bir yayınevi olduklarını dile getirdi.

Türk yayıncılardan ve çeşitli ülkelerden kitapların telif haklarını alarak Arapçaya çeviriler yaptıklarına işaret eden Elkhatib, "Birçok Türk yayıncıyla iş birliğimiz var. Şimdi de Kral Şakir'in bu ikonik çizgi roman serisini Arapçaya kazandıracağız." diye konuştu.

Elkhatib, komik, eğlenceli ve eğitici içeriklerle gençleri daha çok okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarının altını çizerek, seri Arapçaya çevrileceği için heyecanlı olduklarını kaydetti.

"Özbekistan piyasasına daha çok açılmayı hedefliyoruz"

"Multibem Yayınları Kurucusu Yusuf Ünal, Özbekistan'dan Münir Yayınları ile 2 kitap için anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Çocuk edebiyatı üzerine, Türkçe ve İngilizce yayın yaptıklarını dile getiren Ünal, "Özbekistan piyasasına daha çok açılmayı hedefliyoruz. Daha önce 7 kitabımız çevrilmişti. Anlaşma ile 2 kitap daha eklendi, toplam 9 eser Özbekçeye tercüme edilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklara hitap eden kitaplardaki çizimler ve metinlerle ilgili aldıkları çok sayıda olumlu geri dönüş dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Ünal, şu bilgileri verdi:

"Dünya genelinde şu anda Multibem Yayınlarının kitapları 17 dile çevrildi ve yaklaşık 22 ülkede satılmakta. Bununla beraber Avrupa'da özellikle Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya'da daha yoğun bir talep görmekte. Ayrıca Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde de yayınevimizin kitapları ilgi görüyor."

"Yurt dışından yayınevlerinin kitaplarını inceliyoruz"

Irak'tan etkinliğe katılan Ara Medya yetkilisi Dosty Osman da 45 kitabın Kürtçeye çevirisi ve yayınlanması için anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Ülkemizde yazar sayısı az olduğu için yurt dışından yayınevlerinin kitaplarını inceliyoruz." dedi.

Fuardaki ikili görüşmelerin verimli geçtiğini aktaran Osman, "Hem kültürümüze hem de dinimize uygun bulduğumuz kıymetli eserlerin telifini alıp, tercüme edip basıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlar Müdürü Murat Aydemir ise Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ve İSAM Yayınları olarak her yıl Istanbul Fellowship programına katıldıklarını, yapılan telif hakları görüşmelerinde uluslararası pek çok yayınevinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları olarak 100'e yakın eserin telif haklarını yurt dışındaki çeşitli yayınevlerine verdiklerini aktaran Aydemir, şöyle devam etti:

"Kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz ve özellikle de nihayete erdirdiğimiz her telif görüşmesinin aynı zamanda bir kültür etkileşimi olduğunun farkındayız ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ve İSAM Yayınları olarak Türk İslam kültürünü farklı ülkelere tanıtma konusuna ayrı bir önem vermekteyiz."

Aydemir, Kuveyt'ten Hzaya Yayınları ile IFP'nin ilk sözleşmesine imza attıklarını belirterek, "Gerek Avrupa gerek İslam ülkelerinde kitaplarla oluşturduğumuz köprülerimizi telifler sayesinde güçlendiriyor ve çalışmalarımıza daha da hızlanarak devam ediyoruz." diye konuştu.