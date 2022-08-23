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Ifo: Yüksek enflasyon Almanların Kovid-19 döneminde biriktirdiği tasarrufları eritiyor

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Ifo: Yüksek enflasyon Almanların Kovid-19 döneminde biriktirdiği tasarrufları eritiyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkedeki yüksek enflasyonun Almanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde biriktirdiği tasarrufları erittiğini bildirdi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkedeki yüksek enflasyonun Almanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde biriktirdiği tasarrufları erittiğini bildirdi.

Ifo'nun Almanya'da alışılmışın dışında mevcut yüksek enflasyonun hane halkı tasarrufları üzerindeki etkisine yönelik araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Banka bilançolarının analizine dayanan araştırmada, ülkedeki bankalardaki hane halkı mevduatlarının 2020'nin ikinci çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasında güçlü bir şekilde arttığı belirtildi.

Nisan 2020'den Mart 2021'e kadar hane halkının banka hesaplarında normal yıllara göre 70 milyar avro daha fazla para olduğunun ifade edildiği araştırmada, bu mevduat fazlasının 2022 yılının ilk çeyreği sonunda tükenme noktasına geldiği vurgulandı.

Ifo'nun araştırmasında, ikinci çeyrekte ise tasarruflarda erimenin neredeyse değişmeden devam ettiği ortaya konularak, araştırmada Alman tüketicilerin geçen yılın sonundan beri giderek artan şekilde bu tasarrufları kullandığı ifade edildi.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enflasyon oranı artmaya devam ettiği için özel tüketimin yıl boyunca Alman ekonomisinde büyümenin "motoru" olamayacağını kaydetti.

Wollmershauser, "Yüksek enflasyon, hane halkının bu tasarruflarının harcanmasının itici gücü olmuş olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7,5 olmuştu

Bu arada, Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank), dün Alman ekonomisinde resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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