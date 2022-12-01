İfo Enstitüsü: Alman İmalat Sektöründeki Malzeme Sıkıntıları Azaldı

Çin'in doğusundaki Shanghai'de düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen Alman şirketi Siemens'e ait bir tıbbi cihaz görülüyor, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kasım ayında ankete katılan ülkenin imalat şirketlerinin yüzde 59,3'ü malzeme sıkıntıları bildirdi. Bu oran, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye anlamına geliyor. Münih merkezli düşünce kuruluşuna göre bu rakam Ekim ayında yüzde 63,8 idi.

FRANKFURT, 1 Aralık (Xinhua) -- ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Çarşamba günü Alman imalat sektörlerinin çoğunda malzeme sıkıntılarının azaldığını, ancak otomotiv sektöründe tedarik zinciri sorunları bildiren şirketlerin oranının arttığını bildirdi.

Kasım ayında ankete katılan ülkenin imalat şirketlerinin yüzde 59,3'ü malzeme sıkıntıları bildirdi. Bu oran, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye anlamına geliyor. Münih merkezli düşünce kuruluşuna göre bu rakam Ekim ayında yüzde 63,8 idi.

ifo'da anket başkanı olan Klaus Wohlrabe, cesaret verici işaretlere karşın "sorunun temelden çözüldüğünü söylemek için henüz çok erken" yorumunda bulundu. Wohlrabe, "Halen işleme koyulamayan birçok sipariş bulunuyor" diye ekledi.

Rapor, sektörler arasındaki açık farkları da gözler önüne serdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir BMW otomobil bayisindeki araçlar için giriş tabelası görülüyor, 7 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Binh Truong/Xinhua)

Otomotiv sektöründe malzeme sıkıntısı yaşayan şirketlerin oranı yüzde 74,9'dan yüzde 83,2'ye çıktı.

Öte yandan sorundan etkilenen makine ve ekipman imalatçılarının oranı geçen aya göre 7,8 puan düşerek yüzde 78,7'ye geriledi.

ifo Enstitüsü'nün anketine katılan Alman içecek üreticileri ve elektrikli ekipman imalatçılarının yüzde 70'inden fazlası, halen malzeme sıkıntılarıyla yüz yüze olduklarını söyledi.

Rapora göre Kasım ayında Almanya'nın deri, mobilya ve temel metal ürün üreticilerinin yüzde 30'undan azı tedarik darboğazı bildirdi.

Almanya Makro Ekonomik Politika Enstitüsü (IMK) tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan Alman iş dünyası haberleri dergisi WirtschaftsWoche, yurtdışından gelen girdi ürünlerde yaşanan sıkıntıların Alman sanayisine maliyetinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir benzin istasyonunda araca yakıt dolduran bir kişi, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

IMK'nın araştırmasına göre tüm yeni siparişlerin işleme konulabilmesi halinde Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi 2021'de yüzde 1,2, 2022 ortalarındaysa yüzde 1,5 daha yüksek olabilirdi.

IMK araştırmacıları araştırmanın özet kısmında, "Bu rakamlar, maliyet etkinliği pahasına tedarik zinciri direncine daha fazla ağırlık verilmesi gereğini vurguluyor" ifadelerini kullandı.