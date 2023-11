Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, 2024 yılında trend olacak birbirinden iddialı tasarımların sergilendiği defileleriyle moda dünyasına yön veriyor. Fuarın ilk günü, ünlü modellerin boy gösterdiği renkli defilelere sahne oldu.

IF Wedding Fashion İzmir Moda Fuarı Trend Tasarımlarla Başladı

Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Weddding Fashion İzmir, 2024 yılında trend olacak birbirinden iddialı tasarımların sergilendiği defileleriyle moda dünyasına yön veriyor. Fuarın ilk günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli defilelere sahne oldu. Özge Ulusoy, Demet Şener, Sema Şimşek, Begüm Özbek, İpek Tenolcay, Deniz Pulaş, Ceylan Saner, Ece Gürsel gibi ünlü modeller de IF Wedding podyumlarında boy gösterdi.

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 17. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen fuarda, Türkiye'nin 11 şehrinden ve 7 ülkeden; abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 228 katılımcı yer alıyor. Fuarın, binlerce yerli profesyonel ziyaretçinin yanı sıra farklı ülkelerden 5 bine yakın yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapması bekleniyor. Fuar boyunca pek çok defile de gerçekleştiriliyor. IF Wedding Fashion İzmir, ilk gününde, birbirinden şık tasarımların kendine yer bulduğu defilelerle bir moda şovuna dönüştü. IF Wedding Fashion İzmir'de, 2024 modasına yön verecek tasarımlar ilk kez görücüye çıktı. Birbirinden güzel gelinlik, damatlık ve abiye modellerinin sergilendiği tasarımlar, Fuar İzmir'de özel olarak oluşturulan defile alanında sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Fuarın ilk günü, beş defileye birden sahne oldu. Açılış töreni ile birlikte bu yıl 14. kez düzenlenen ve genç tasarımcıların sektöre adım atmasını sağlayan Gelinlik Tasarım Yarışmasında kazananlar da belli oldu. "Akış" temasıyla yapılan yarışmada finale kalan 15 tasarımcının tasarımları düzenlenen defilede podyumda yer aldı. Yarışmada Sercan İzci birinciliği, Aslıhan Yıldırım ikinciliği, Mehmet Melih Sevinç ise üçüncülüğü kazandı. İlk gün; Quesste, Ümit Collection, İğne İplik Moda, Relactive defileleri yapılırken Gala Defilesi'nde ise Rojbey firmasının tasarımları podyumda yer aldı. Defilelerde, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Gürsel, Simge Ünal, Ebru Öztürk gibi ünlü isimler podyumda yer aldı.

Gala defilesinde 90'lı yılların efsane mankenleri de podyumdaydı. Başarılı mankenler, yeni neslin temsilcileri ile birlikte Rojbey firmasının Murat Cinpir'in hazırladığı tasarımlarını başarıyla taşıdı. Siyah renk tasarımların dikkat çektiği defilede; Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Zeliha Çal, İpek Tenolcay, Ceylan Saner, Sema Şimşek, Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Alona Kral, Açelya Kartal gibi isimler ayakta alkışlandı.

Defileleri izleyen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, başarılı modellerle bir araya gelerek sohbet etti. Alıcı, "IF Wedding Fashion İzmir, 17. kez kapılarını açtı ve dört gün boyunca devam edecek. Avrupa'nın en büyük moda fuarı ve moda şovu. İzmir'de ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin önemli modelleri ile bu podyumda olmak çok güzeldi. Defilelerimiz, fuarımıza büyük renk katıyor, tüm firmalarımıza, tüm partnerlerimize teşekkür ediyoruz. Fuarımıza sektörün en önemli firmaları katılıyor, aynı zamanda Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile güzel bir Gelinlik Tasarım Yarışması yaptık, performans defilesi de fuarın üçüncü günü olacak. Herkesi davet ediyoruz" dedi.

Defileye katılan modellerde İzmir'de ve IF Wedding Fashion İzmir'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İzmir'de olmak, bu podyumda olmak çok güzel. IF Wedding Fashion İzmir, 17 yıldır istikrarın adı. Bu, Türkiye'nin alkışlaması gereken bir durum. Organizasyon, firmalar, koreograflar çok iyi. Harika bir koleksiyon ve harika bir defile oldu. Böyle bir ekibin parçası olmak çok güzel, herkese çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. İzmir'e de bu yakışırdı" diye konuştu.

IF Wedding Fashion İzmir defile programında; 22 Kasım Çarşamba günü 12: 00 Miss Lioness, 13: 30 World of The Fashion, 17: 00 In Couture, 19: 30 Wedding Style, 23 Kasım Perşembe günü 13: 00 Mix Brand Fashion Show, 14: 00 Cinderella, 15: 00 Ozzo Kids, 16: 00 Alamo ve 17: 00 Enes Yolcu Performans Defilesi yer alıyor.

