Eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş ile 22 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıklar için beraat kararı verildi. İhale, kiralama ve yatırımlara ilişkin suçlamaların yerine getirilmediği belirtildi.

İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve 22 sanık için beraat kararı

Eski İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş ile 22 sanığın, görev yaptıkları dönemdeki ihale, kiralama ve yatırımlara ilişkin çeşitli suçlamalarla yargılandığı davada, tüm sanıklar için beraat kararı verildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Demirtaş ile bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Son sözleri sorulan Demirtaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, beraatini istediğini belirterek, "2001 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesini kurduk. 20 bine yakın öğrenci mezun ettik. Bilerek hiç suç işlemedik. İddia edilenlerin gerçekle alakası yok. Üniversiteye çok miktarda mal kazandırdık. Bu kadar mal kazandıran yönetim şu an karşınızda." dedi.

Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme başkanı, verilen aranın ardından sanıkların tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraatine karar verdiklerini bildirdi.

Olay

Demirtaş ve 22 sanık hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesinde görev yaptıkları döneme ilişkin soruşturma sonucu, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından dava açılmıştı.