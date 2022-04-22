İETT tüm halkı davet etti! Kayıp eşyalar açık artırmayla satılacak

Her yıl binlerce eşya otobüslerde, metrolarda ve diğer toplu taşıma araçlarında unutuluyor. İETT bu durumda bulunan eşyaları önce muhafaza ederek sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Sahibi bulunmayan eşyalar ise açık artırma ile satışa çıkarılıyor.

AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARILACAK

Yolcular tarafından, İETT işletmelerine ait otobüs, Metrobüs, Nostaljik Tramvay, Tünel, durak ve istasyonlarda unutulan 3 bin 979 eşya, 31 Mayıs 2022 Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında Karaköy Gar Binasında açık arttırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

GEREKLİ HALLERDE İMHA EDİLİYOR

İETT'den yapılan açıklamada her yıl binlerce eşyanın araçlarda unutulduğu hatırlatılarak "Kayıp Eşya Birimi unutulmuş eşyaları sahiplerine ulaştırıyor. Sahipleri bulunamayan eşyalar ise, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bulunmuş Eşya Yönergesi çerçevesinde bulunmuş eşyalar kayıt altına alınıp depolanıyor. Gerekli hallerde imha ediliyor veya hibe ediliyor. Açık artırma ile satış da yönerge çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Sahibine teslim edilemeyen, sahibi çıkmamış ve muhafaza süreleri dolmuş tüm bulunmuş eşyalar ayrıştırılıyor, kullanılmamış olan giyim eşyası, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi ve manifatura gibi eşyalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Sahibine teslim edilemeyen elektronik ve elektrikli eşyalar bekleme süreleri dolduktan sonra ihale komisyonu nezaretinde tüm teknik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra açık arttırma ihale usulü ile satışa sunuluyor." ifadeleri kullanıldı.