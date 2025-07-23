İETT Şoförü Yolcusunu Hastaneye Götürdü

İstanbul'da İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförünün, aracında rahatsızlanan yolcuyu güzergah dışına çıkarak en yakın hastanenin acil servisine götürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da şoför Sadettin Okat'ın kullandığı Gürpınar-Avcılar seferini yapan İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nde 70 yaşındaki yolcu Mehmet Akif Beriş rahatsızlandı.

Yolcular ve şoför tarafından müdahale edilen Beriş'in durumunun ağır olduğunun görülmesi üzerine otobüs şoförü, güzergah dışına çıkarak aracı en yakın hastanenin acil servisine götürdü.

Hastanenin acil servisi girişinde otobüsten sedye ile alınan yolcu, buradaki ilk tedavisinin ardından tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi.

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.