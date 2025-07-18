İETT Şoförü, Yanan Türk Bayrağına Müdahale Etti

İETT Şoförü, Yanan Türk Bayrağına Müdahale Etti
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İBB'ye bağlı İETT şoförü Samet Duyduk, sefer sırasında yanan Türk bayrağına müdahale ederek yangını söndürdü. Olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT şoförünün, seferi sırasında yandığını gördüğü Türk bayrağını alıp elleriyle yangına müdahale ettiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, 50 AT Cebeci-Alibeyköy hattında görev yapan İETT şoförü Samet Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında seferini sürdürürken yol kenarındaki duvarda asılı Türk bayrağının yandığını fark etti.

Otobüsü durdurup yolculara bilgi veren Duyduk, bayrağı duvardan alırken elleriyle müdahale ettiği yangını söndürdü.

Duyduk, daha sonra bayrağı yanına alıp seferine devam etti.

Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yanan bayrağı görmesinin ardından otobüsü durdurup alevleri söndürmesi, sonrasında bayrağı yanına alarak otobüsteki yolculara olayı anlatması yer aldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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