Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün şoförü trafikte tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı. Yaralanan bisiklet sürücüsü İslam Erkul hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden taburcu olan İslam Erkul, "Bilerek geldi vurdu, sonra kaçtı. İnsan bunu bir hayvana bile yapmaz. Adalet yerini bulur diye düşünüyorum" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile bisiklet sürücüsü İslam Erkul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, kullandığı otobüsle Erkul'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erkul yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan İETT şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

KAZA KAMERADA

İETT şoförünün bisikletliye çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsü Erkul'a çarptığı ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulduğu anlar yer alıyor.

'BİLEREK GELDİ VURDU, SONRA KAÇTI'

Hastaneden taburcu olan İslam Erkul, "İş çıkışında saat 20.00 sıralarında Eyüp Bulvarında aşağı geliyordum. Otobüs durağa gireceğini fark edip sola geçtim. Sola geçtikten sonra otobüs duraktan çıktı. Ben de fark etsin diye korna çaldım. O da bana korna çaldı. Işıklar kırmızı yanıyordu. Işıklarda durunca 'Bu bisikletle niye bu yola giriyorsun, yetki belgen var mı?' dedi. Ben de 'Tabi ki var. Yetki belgem yoksa polisi çağır' dedim. Ondan sonra üzerime otobüsü sürdü. 'Lan ne yapıyorsun' dedim. O da 'Sen kime lan diyorsun' dedi. Ondan sonra uzaklaşsın gitsin diye hiç bir şey demedim. Baktım kafası da yerinde değildi. Serseri birine benziyordu. Sonra önüne kırıp yoluna devam etti. Ben de yoluma devam ettim. O tekrar durağa girdi. Ben de kurtuldum diyerek yanından geçip gittim. Sağ şeritten devam ediyordum. Arkamdan gelirken korktum. İçimde bir his vardı bana çarpıp kaçar mı diye. Yol olsaydı ondan kurtulmak için araya girerdim ama yolda yoktu. Arabalar yol kenarına park etmişti. Ben de yoluma devam ettim. Sonra bana sıfır yanaştı. Direksiyonu üzerime kırıp beni savurdu. Zaten orada ne olduğunu görmedim. Bir baktım yerde sürükleniyorum. Burnum aşağıda yüzüm yerde sürükleniyor. O hızla kaçıp gitti. Sağ olsun millet yardım etti, ambulans çağırdılar. Ambulans beni hastaneye götürdü. Hastaneden çıktığından beri kimse beni aramadı. Bu adam daha yakalanmamış. Ben ifadeye giderken bu adam çalışacak dediler. Bu nasıl olabilir. Adaletin yerini bulmasını isterim. Bilerek ölümüme teşebbüs etti. Boşu boşuna bir insan bunu neden yapar. Bilerek geldi vurdu, sonra kaçtı. İnsan bunu bir hayvana bile yapmaz. Adalet yerini bulur diye düşünüyorum. Yetkililerden bu konunun üzerine gidilmesini istiyorum. Bu şekilde mağdurum, şikayetçiyim. Şuan çalışamıyorum. Burnunu görüyorsunuz. Ayaklarım, kolum ağrıyor" diye konuştu.