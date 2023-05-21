İETT şoförü suçlanmıştı, gerçek kamera kaydı ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Aydın Coşkun'un kullandığı, Sultangazi-Aksaray hattında seyir halindeki 34 HO 1335 plakalı İETT otobüsü ile Ahmet Diyapoğlu'nun kullandığı 34 TR 6433 plakalı otomobil hasarlı kaza yaptı. Kazanın ardından, İETT şoförünü suçlayan Diyapoğlu, çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Diyapoğlu, "Bu kaza sizin özel halk otobüsü şoförünüz tarafından gerçekleştirildi. Şoför aracımın sağ tarafına vurdu. ve ilerlemeye devam etti. Kazayı fark etmediğini düşünerek peşinden gittim. Kendisini yakaladım, durdurdum. Adamın haberi yok kaza yaptığından. Dedim ki, 'sen bana çarptın.' Ondan sonra tutanak tuttuk. Çarptığından haberi olmayan adam tutanağa 'sol tarafımdan gelen araç bana vurdu' diye yazmış. Ben yerimde duruyordum. Eğer MOBESE kameraları varsa bu tespit edilebilir. Ben tespit edilmesini de istiyorum. Bu şoförün kaza yapmaktan dolayı değil yalan söylediği için, bir tutanağa yalan yazdığı için cezalandırılmasını ve işinden atılmasını istiyorum. Bu adam herşeyi yapabilir. Ufak bir kaza için yalan söyleyen bir adam herşeyi yapabilir. Cinayet bile işleyebilir" ifadelerini kullandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ŞİKAYETÇİ OLDU, İŞİN ASLI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

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