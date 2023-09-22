İETT Şoförü Hakkında İddianame Hazırlandı

Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında iddianame hazırlandı. Sanık şoförün 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında iddianame hazırlandı

Sanık şoförün 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölmesine neden olduğu kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Baldan'ın 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler'de 2 Şubat'ta İETT şoförü Sefer Baldan direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına dalmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı. Baldan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Şoför "Gözlerimi açtığımda olay bitmişti"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan'ın İBB İETT'ye ait 97 numaralı otobüs ile seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın'a çarptığı belirtildi. Müşteki İbrahim Şekerli'nin ise otobüsün çarpacağını fark edip yan tarafa doğru atlaması sonucu yaralandığı iddianamede kaydedildi. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, ifadesine yer verilen İETT şoförü Baldan, olay sırasında bir anda gözlerinin karardığını söyleyerek "Gözlerimi açtığımda olay bitmişti. Normalde tansiyon ilacı kullanıyorum ama olay günü kullanmadım. Kaza sırasında uyumuyordum" dedi.

Kamera görüntülerinde uyuduğu tespit edildi

Otobüs içerisinde bulunan görgü tanıkları ise iddianamede yer verilen beyanlarında Sefer Baldan'ın uyukladığını bu nedenle kazanın gerçekleştiğini söyledi. İddianamede otobüs içindeki kamera görüntülerinden de Baldan'ın uyuduğunun net bir şekilde görüldüğü ifade edildi. Otobüste yapılan incelemede ise fren sisteminde herhangi bir arızanın tespit edilmediği iddianamede aktarıldı.

Sefer Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı iddianamede açıklanarak 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Baldan'ın hazırlanan iddianame neticesinde önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.