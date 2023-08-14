İETT Şoförleri Sıra Dışı Olaylara Karşı Eğitim Alıyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförlerini yaşanabilecek sıra dışı olaylara karşı drama eğitmenleri ve uzmanlar ile eğitiyor. Projenin birinci etabında 450 şoförün eğitimi tamamlandı. Projeyle, tüm İETT filosundaki şoförlerin bu simülasyon eğitimden geçirilmesi ve olası tüm sıra dışı olaylara karşı çok daha eğitimli ve bilinçli hale getirilmiş olması amaçlanıyor.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ), şoförlerini yaşanabilecek sıra dışı olaylara karşı drama eğitmenleri ve uzmanlar ile eğitiyor. Projenin birinci etabında 450 şoförün eğitimi tamamlandı. Projeyle, tüm İETT filosundaki şoförlerin bu simülasyon eğitimden geçirilmesi ve olası tüm sıra dışı olaylara karşı çok daha eğitimli ve bilinçli hale getirilmiş olması amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan aç ıklamaya göre, toplu ulaşımında, taşıdığı yolcu sayısıyla en büyük role sahip olan İETT, bu kozmopolit kentte yaşanabilecek tüm sıra dışı olaylara karşı şoförlerini eğitimli ve hazır hale getirebilmek için uygulamalı eğitim projesine başladı.

Proje kapsamında, İETT'nin Kağıthane Garajı'nda bulunan simülasyon merkezinde, profesyonel tiyatro oyuncuları ve ulaşım uzmanları tarafından uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde, önceden hazırlanan ve şoförün ne yaşanacağını önceden bilmediği; yolcunun kalp krizi geçirmesi, bir yolcunun doğum anının başlaması, bir Youtuberın şoförle seyir esnasında aniden canlı yayın yapmaya çalışması, bir seyyar satıcının aniden otobüse binerek otobüs içerisinde satış yapmaya çalışması, otobüste şüpheli paket bulunması gibi olaylar simüle ediliyor ve profesyonel tiyatro oyuncuları tarafından canlandırılıyor.

Tüm bu süreç ulaşım uzmanları tarafından izleniyor ve ardından şoförle birlikte nelerin doğru yapıldığı, hangi durumlarda nasıl bir yaklaşım gösterilmesinin daha etkin ve sağlıklı netice vereceği hakkında bilgi veriliyor.

Projenin birinci etabında 450 şoförün eğitimi tamamlandı. Projeyle, tüm İETT filosundaki şoförlerin bu simülasyon eğitimden geçirilmesi ve olası tüm sıra dışı olaylara karşı çok daha eğitimli ve bilinçli hale getirilmiş olması amaçlanıyor.