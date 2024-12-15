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İETT Otobüsünün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

İETT Otobüsünün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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İstanbul Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsü, yolda yürüyen bir kadına çarptı. Olayda ağır yaralanan Lütfiye K. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer istikametine seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, Lütfiye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Lütfiye K'nin cenazesi araçla morga gönderildi.

Durakta simit satan görgü tanığı, bir kadının çığlığını duyduğunu, olay yerinde Beşiktaş Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin olduğunu, hemen ambulans çağırdıklarını anlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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