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İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR

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BEYLİKDÜZÜ'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı.

BEYLİKDÜZÜ'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların, otobüsün camlarını yumruk ve tekmelerle kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar İETT Güncel Haberler

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