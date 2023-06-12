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İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle Basın Ekspres Caddesi'nde yoğunluk oluştu

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle Basın Ekspres Caddesi'nde yoğunluk oluştu

Güncel Haberler

Basın Ekspres Caddesi bağlantı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Basın Ekspres Caddesi bağlantı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Basın Ekspres Caddesi bağlantı yolundan Başakşehir yönüne seyreden 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsü Mahmutbey sapağı öncesinde sol şerit üzerinde arızalandı.

Arızalanan otobüs için bölgeye ekip çağrılırken trafik Başakşehir istikametinde yoğunlaştı.

Arızanın giderilmesinin ardından otobüs caddeden kaldırılırken trafik akışı da normale döndü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Başakşehir Mahmutbey İETT Güncel Haberler

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