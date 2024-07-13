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İETT Otobüsüne Tutunan Patenci Trafiği Tehlikeye Attı

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Gaziosmanpaşa'da patenli bir genç İETT otobüsüne tutunarak akan trafiğin arasında ilerledi. Patenli genç, duraklarda yolcu alındığı sırada ise otobüsün arkasında bekleyerek gizlendi. Aynı caddede başka bir patenli ise şerit değiştirerek trafikte ilerledi.

GAZİOSMANPAŞA'da patenli bir genç İETT otobüsüne tutunarak akan trafiğin arasında ilerledi. Trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda gencin, duraklarda yolcu alındığı sırada ise tutunduğu otobüsün arkasında bekleyerek gizlendiği görüldü. Birkaç saat aralıkla çekilen diğer bir görüntüde ise aynı caddede, farklı bir patenlinin akan trafikte şerit değiştirdiği görüldü.

Olay, dün Gaziosmanpaşa'da Hekimsuyu Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi arasında yaşandı. Patenli bir gencin İETT otobüsüne tutunarak trafiği ve kendini tehlikeye attığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O görüntülerde; patenli gencin trafiğin yoğun olduğu saat 18.00 sıralarında araca tutunarak yolculuk yaptığı ve hızla ilerleyen otobüsle iki cadde arasında yüzlerce metre ilerlediği görüldü. Otobüsün duraklardan yolcu aldığı sırada ise, patenlinin de bekleyerek gizlendiği ve yolculuğuna devam ettiği görüldü. Abdi İpekçi Caddesi'nde birkaç saat aralıkla çekilen farklı bir görüntüde ise, bir patenlinin hızla ilerlediği yolda araçlar arasında şerit değiştirdiği görüldü. Eğimli yolda, yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen patencinin tehlikeli hareketleri de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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