İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı

Silivri-Avcılar Metrobüs hattında sefer yapan bir İETT otobüsüne durakta kapıları açılmadığı için saldırı düzenlendi. Otobüsün içindeki bazı yolcular paniğe kapılarak çığlık attı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.