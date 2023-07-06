İETT Otobüsüne Baltayla Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı
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FATİH'te İETT otobüsüne yine İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsünün baltayla saldırmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün özel halk otobüsünün önüne geçmeye çalışırken aynaya çarpması sonrası sürücünün baltayla saldırdığı görülüyor.
FATİH'te İETT otobüsüne yine İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsünün baltayla saldırmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün özel halk otobüsünün önüne geçmeye çalışırken aynaya çarpması sonrası sürücünün baltayla saldırdığı görülüyor.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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