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İETT Otobüsüne Baltayla Saldıran Sürücü Tutuklandı

İETT Otobüsüne Baltayla Saldıran Sürücü Tutuklandı

Güncel Haberler

Fatih'te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.

Fatih'te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı.

Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.

Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.

???????Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İETT Güncel Haberler

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