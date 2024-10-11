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İETT Otobüsünde Yangın: Vatandaşlar ve İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

İETT Otobüsünde Yangın: Vatandaşlar ve İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu
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Ataşehir'de seyir halindeki bir İETT otobüsünde motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, yolcu dolu otobüste paniğe neden oldu ancak şoför yangına müdahale etti.

ATAŞEHİR'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı üzerinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde yolcu bulunan 34 TP 2892 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden şoför, otobüsü sağ şeride çekerek yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede otobüsün arka tarafını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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