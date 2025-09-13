İETT Otobüsünde Motor Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

ÜMRANİYE'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs alev alev yandı. İçindeki yolcuların tahliye edildiği otobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisindeki yolcularla seyreden şoför Abdullah Sevindik'in kullandığı 10 numaralı Ümraniye - Bostancı seferini yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden şoför Sevindik, otobüsü durdurarak yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

'YANGIN OTOBÜSÜN MOTOR KISMINDA ÇIKTI'

Yolculardan Kenan Sevil, Otobüste ilerlerken arkadan korna sesi geldi. Arkadaki araç bizi durdurdu. Arka lastikte dumanlar çıkıyordu. Bizde durduk. Şoför yangın tüpü alarak müdahale etti. Otobüsün içi duman oldu. Bizde aşağıya inerek itfaiyeyi aradık. Yangın otobüsün motor kısmında çıktı. Restoranda çalışıyorum. Ataşehir'e işe gidiyordum dedi.