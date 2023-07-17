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İETT Otobüsünde Motor Yangını Çıktı

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Başakşehir'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan İETT otobüsündeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda otobüste küçük çapta hasar meydana geldi.

Başakşehir'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan İETT otobüsündeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayaşehir Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsünün sürücüsü, aracını motor kısmından duman çıkması üzerine yol kenarında durdurdu.

Yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale eden şoföre, çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Bu sırada olay yerinde bulunan su tankerindeki görevliler, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti.

Olay nedeniyle İETT otobüsünde küçük çapta hasar oluştu.

Arnavutköy'de de Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında duman çıkma anları ve sonrasında yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

Başakşehir Kayaşehir İETT Güncel Haberler

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