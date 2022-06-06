İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheliye gözaltı - Haberler

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İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheliye gözaltı

AA - Güncel
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İETT otobüsünde seyahat eden kadın yolcunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İETT otobüsünde seyahat eden kadın yolcunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy-Ataşehir seferini yapan İETT otobüsünde seyahat eden M.B, cep telefonu ile yanındaki koltukta oturan kadın yolcu E.A'nın gizlice fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine Acıbadem civarında durdurulan otobüse polis ekibi çağrıldı.

Polis ekipleri fotoğraf çektiği gerekçesiyle M.B'yi gözaltına alarak Kadıköy Acıbadem Polis Merkezine götürdü.

Şüphelinin "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

AA / Güncel

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