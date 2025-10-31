Haberler

İETT Otobüsünde Çıkan Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsünde çıkan kavgada 65 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti, şoför ve bir başka yolcu yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şoför ve bir yolcu yaralandı.

Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İETT'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT aracında, Sazlıbosna Yolu mevkisinde 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı, bir yolcunun diğerini kesici aletle yaraladığı aktarıldı.

Kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak, müdahale etmeye çalışan İETT şoförünün de saldırgan tarafından yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Hayati tehlikesi sürmektedir. Kahraman İETT şoförümüzün tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam etmektedir. Saldırgan tarafından yaralanan diğer yolcu ise hastanedeki tüm çabalara rağmen maalesef vefat etmiştir. Saldırgan emniyet birimlerince yakalanmış olup, gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, kahraman İETT şoförümüze acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kavga araç içi kamerasınca kaydedildi

İETT otobüsündeki kavga araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, koltuğa oturmak isteyen yolcuya yan koltukta oturan bir kişinin saldırması, diğer kişiler ile şoförün kavgaya müdahil olması ve yolcunun yere yığılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.