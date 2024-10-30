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İETT Otobüsü, Yola Geçmeye Çalışan Kadına Çarptı: Yaşamını Yitirdi

İETT Otobüsü, Yola Geçmeye Çalışan Kadına Çarptı: Yaşamını Yitirdi
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Bakırköy'de bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki kadına çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKIRKÖY'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına İETT otobüsü çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevredekilerin üst geçitten polis ekiplerinin çalışmasını uzun süre izlemesi ve cep telefonuyla olay yerini görüntülemeye çalışması dikkat çekti.

Kaza, Çırpıcı Yanyol Caddesinde saat 11.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi. İETT otobüsünün çarptığı kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Otobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yaşlı kadının cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. Üst geçidi kullanan bazı vatandaşlar ise, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşların cep telefonuyla olay yerini görüntülemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik İETT Kaza

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