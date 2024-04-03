İETT Otobüsü Şoförüne 8 Yıl Hapis Cezası

Bahçelievler'de, İETT otobüsüyle durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şoföre 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Sefer Baldan, "Ben 30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sefer Baldan'ın 2 Şubat'ta sevk ve idaresindeki İETT otobüsü ile D-100 Kuzey yan yolda ilerlerken direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıkıp, Bahçelievler'deki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı belirtilmişti.

Kazada otobüsün çarptığı Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Fehim Aydın ile otobüsün geldiğini fark edip yan tarafa doğru atlayan İbrahim Ethem Şekerli'nin de yaralandığı kaydedilmişti.

Otobüs içindeki kamera görüntülerinde de Baldan'ın uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğüne dikkat çekilen iddianamede, yapılan inceleme neticesinde otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanizmasında arıza bulunmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, İETT otobüsü şoförü Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyenlere çarptığı, bu şekilde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilmişti.

Sanık Baldan'ın bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.