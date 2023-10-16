İETT Otobüsü Şoförü Uyudu, 2 Kişi Öldü

Bahçelievler'de direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Şoför, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanıyor.

Bahçelievler'de, direksiyon başında uyuduğu iddia edilen, İETT otobüsü ile durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şoförün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Sefer Baldan ile avukatının katıldığı duruşmada bir kısım müştekiler de hazır bulundu.

Söz alan Baldan, 30 yıllık şoför olduğunu belirterek, hiçbir zaman adli sicil kaydı olmadığını söyledi.

İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde şoför olduğunu dile getiren Baldan, "Biz bir gün çalışır, bir gün dinleniriz. Tansiyon hastası olmam sebebiyle günlük ilaçlarımı kullanıyorum. Olay günü ilaçlarımı içtim. Sonra bir anda gözlerimin kararmasıyla hakimiyetimi kaybettim. Yolcu almak için otobüs durağına yaklaşıyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Olay anını hatırlamıyorum." dedi.

Baldan, otobüs içi kameraların var olduğunu aktararak, kaza saatine kadar her şeyin normal olduğunu anlattı.

Mola saatlerinde de olumsuz herhangi bir şey yaşamadığını kaydeden Baldan, "Seyir halindeyken elimize telefon almak yasaktır. Bu sebeple telefona bağlı kulaklık kullanırız. Otobüs içindeki kamera görüntülerinde de bu görülecektir. Kullandığım arabada herhangi bir arıza yoktu. Adli kontrol şartıyla bile olsa tahliyeme karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Yaralı müştekilerden İbrahim Ethem Şekerli, olayda hayatını kaybeden Ahmad Rzayev'in arkadaşı olduğunu ifade ederek, evlerine gitmek için otobüs durağında beklediğini söyledi.

Otobüse binecekleri sırada arka taraftan bir bağırtı geldiğini, sanığın kullandığı otobüsün bir tekerinin kaldırımın üzerinde kendilerine doğru geldiğini aktaran Şekerli, şöyle devam etti:

"Otobüs bekleyenler ile beraber ileri doğru koşarak uzaklaşmak istedik. Ahmet benim hemen arkamdaydı. Çok hızlı geliyordu araba. Arada mesafe az olduğu için ben sağ tarafa atladım. Otobüs durağının demirine çarparak kalça ve bacak kısmımdan yaralandım. Yardıma koştuğumuzda Ahmet ve olay nedeniyle gördüğüm bir kadının otobüsün altında olduğunu görüp çıkardık. Ben şoföre baktığımda şok halinde gördüm."

Sanığın kullandığı otobüsten kaçarken yaralandığını anlatan Şekerli, şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Kazada ölen Hikmet Kaya'nın eşi Rıza Kaya, olayı görmediğini ifade ederek, şoförden şikayetçi olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden Ahmad Rzayev'in ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, sanık Baldan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sefer Baldan'ın 2 Şubat'ta sevk ve idaresindeki İETT otobüsü ile D-100 Kuzey yan yolda ilerlerken direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıkarak Bahçelievler otobüs durağında bekleyenlere çarptığı anlatılıyor.

Kazada otobüsün çarptığı Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Fehim Aydın ile otobüsün geldiğini fark ederek yan tarafa doğru atlayan İbrahim Ethem Şekerli'nin de yaralandığı bilgisi veriliyor.

Otobüs içinde bulunan kamera görüntülerinde de Baldan'ın uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğü belirtilen iddianamede, yapılan inceleme neticesinde otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanizmasında arıza bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, İETT otobüsü şoförü Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyenlere çarptığı, bu şekilde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu vurgulanıyor.

Sanık Baldan'ın bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.