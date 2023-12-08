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İETT Otobüsü Şoförü Kayan Otobüsü İtme Girişimi Sonucu Ağır Yaralandı

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Sultangazi'de bir İETT otobüsü şoförü, otobüsü durdurmaya çalışırken kayarak ağır yaralandı. Otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan taksiye çarptı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kullandığı İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı.

Sultangazi Mescidi- Selam otobüs durağına kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra inen sürücü, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ağır yaralandı.

Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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