Haberler ›› Güncel ›› İETT Otobüsü Şoförü Kayan Otobüsü İtme Girişimi Sonucu Ağır Yaralandı

İETT Otobüsü Şoförü Kayan Otobüsü İtme Girişimi Sonucu Ağır Yaralandı

8 Aralık 2023 03:11 Son Güncelleme: 03:12 Abone Ol

Sultangazi'de bir İETT otobüsü şoförü, otobüsü durdurmaya çalışırken kayarak ağır yaralandı. Otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan taksiye çarptı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.