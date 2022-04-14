İETT otobüsü, sefer yaptığı İstanbul Havalimanı'na 3 kilometre kala arızalandı

Mecidiyeköy- İstanbul Havalimanı seferini yapan İETT otobüsünün havalimanına yaklaşık 3 kilometre kala arızalanmasına yolcular tepki gösterdi.

Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan ve iki tam biletle hizmet veren H2 numaralı İETT otobüsü, havalimanına 3 kilometre kala arızalandı.

Bazı yolcular, az zaman kaldığı için uçağa yetişememe endişesi yaşayarak, duruma tepki gösterdi.

Arızanın giderilememesi üzerine uçuşu olan yolculardan bazıları, havalimanındaki seyahat acenteleri ve transfer işi yapan firmalar tarafından taşındı.

Diğer yolcular da otobüs şoförünün bilgi vermesi üzerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir sonraki otobüse bindi.

Arızalanan otobüs için bölgeye yol destek ekibi çağrıldı.