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İETT Otobüsü Refüje Çarptı: 5 Yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta, D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, refüjdeki direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüsteki sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL ESENYURT'ta, D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, refüjdeki direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüsteki sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otobüs şoförü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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