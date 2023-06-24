İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı
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Avcılar'da İETT otobüsü manevra yaparken park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yolcular otobüsten inerek başka bir aracın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.
Avcılar'da manevra yapmak isteyen İETT otobüsünün park halindeki otomobile çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Fatih Sokak'tan gelen İETT otobüsü şoförü, Namık Kemal Caddesi'ne dönmeye çalıştı.
Manevra sırasında park halindeki bir otomobile çarpan İETT sürücüsü yoldan geçenlerin uyarısıyla aracını durdurdu.
Kazanın ardından yolcular otobüsten inerek başka bir aracın gelmesini bekledi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen otomobilin sahibi İETT şoförüne tepki gösterdi.
Yaşanan tartışma nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, gerekli işlemlerin ardından otobüsün devam etmesinin ardından normale döndü.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dönüş yapmak isteyen İETT otobüsünün park halindeki araca çarpma anı ve sonrasında yaşanan tartışma yer alıyor.