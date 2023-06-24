İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı

Avcılar'da İETT otobüsü manevra yaparken park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yolcular otobüsten inerek başka bir aracın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.