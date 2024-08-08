İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Kontrollü Yıkım Başlıyor

PENDİK'te İETT otobüsünün motosiklete vurarak 4 katlı binaya çarpması sonucu hasar alan binada, yarın gerçekleştirilmesi beklenen kontrollü yıkım için çalışmalar başladı. Binanın zemin katındaki kolona çarpan İETT otobüsü, demir kolonlarla güçlendirilerek belediye ekipleri tarafından çekildi.

Kaza, dün Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısının kullandığı ve bir anda geri geri gelen elektrikli motosiklete B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, 4 katlı binanın kolonuna çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine, çok sayıda polis, zabıta, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İETT Yol Yardım ve İETT Acil Müdahale ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarpması sonucu kolonu hasar gören binanın kolonları demirlerle sağlamlaştırılarak, İETT yol yardım aracı tarafından otobüs olay yerinden çekildi. Belediye ekipleri ve iş makinelerinin kontrollü yıkım kararı verilen binada hazırlıkları sürüyor.

İETT otobüsünün hasar verdiği dükkanda berberlik yapan esnaf Tufan Mutlu, çalışmaların bir gündür tamamlanmamasına tepki göstererek, "Bu İBB için bir utanç. Bir tane İETT'yi 24 saat geçti kaldıramıyorlar. Burada bize maval anlatıyorlar, başka bir şey yok" dedi.