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İETT Otobüsü Motokuryeye Çarptı, Grup Tepki Gösterdi

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Avcılar'da meydana gelen kazada İETT otobüsü bir motokuryeye çarptı. Motokurye hafif yaralanırken, otobüs şoförünün olay yerinden ayrılmak istemesine tepki gösteren bir grup toplandı. Polis soruşturma başlattı.

AVCILAR'da İETT otobüsü motokuryeye çarptı. Kazada motokurye hafif yaralanırken, otobüs şoförünün yola devam etmek istemesine toplanan grup tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Avcılar-Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden Fatih Sokak'a dönerken bir motokuryeye çarptı. Motokuryenin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada motosiklet otobüsün altına girdi. Kazanın duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda motokurye olay yerine geldi. Kazadan yaralı kurtulan motokuryeye, olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Bu sırada içindeki yolcularla güzergahına devam etmek isteyen otobüs şoförüne, motosikletli grupta bulunanlar tepki gösterdi. Toplanan grup, şoförün araçtan inmediğini ve çarptığı motosikletliyle hiç ilgilenmediğini iddia ederek saldırmak istedi. Polis, motosikletlileri sakinleştirmeye çalışırken gerekli incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı. Yaşananlar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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