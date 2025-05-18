İETT Otobüsü Kazaya Neden Oldu, Sürücüye Ceza Kesildi

İETT Otobüsü Kazaya Neden Oldu, Sürücüye Ceza Kesildi
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İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsünün yağ sızdırması sonucu gerçekleşen kazada, sürücü M.İ'ye 9 bin 267 lira ceza verildi. Kaza, kayganlaşan yolda 3 aracın çarpışmasına yol açtı.

İstanbul Üsküdar'da, akan yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın kaza yapmasına neden olan İETT otobüsünün sürücüsüne, çalışma ruhsatının süresi bittiği gerekçesiyle 9 bin 267 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan "Üsküdar'da yola mazot döküldü, kayganlaşan yolda araçlar kaza yaptı" başlıklı görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, dün saat 09.00 sıralarında Rasathane Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsündeki kompresör arızası nedeniyle sol arka teker kısmından yola yağ aktığını belirledi.

Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda, 3 farklı hasarlı trafik kazası yaşandığı anlaşıldı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.İ'yi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yakaladı.

Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun, "çalışma ruhsatının süresinin bitmesi" maddesinden 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, araç vinç yardımıyla çektirilerek trafikten men edildi.

Ayrıca M.İ. hakkında "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Dün İETT aracından yola akan yağ nedeniyle rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri zor anlar yaşamış, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan bazı araçlar kaldırıma çıkmış, bazıları da başka araçlara çarpmamak için duvara vurmuştu.

Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırılırken, cadde belediye ekiplerince yıkanmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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