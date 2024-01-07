İETT Otobüsü Kaza Yaptı, Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kaza, 11.45 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı, Edirne istikametinde meydana geldi. İETT'ye bağlı 34 KT9712 plakalı, HT29 Kıraç- Esenyurt seferini yapan otobüs, Haramidere Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaparak tabela direğine çarptı. Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yolda ilerleyen otobüsün şoförünün, aniden yola çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptığı ve tabela direğine çarptığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel