İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı, 1 Ölü

BEYOĞLU'nda iddiaya göre, hareket halindeki İETT otobüsü freninde arıza meydana gelmesi nedeniyle önünde bulunan 10 araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, ağır yaralanan belediye personeli Uğur Tiklici (34) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü serbest bırakıldı.

Kaza, 22 Temmuz Salı günü saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen İETT otobüsü freninde meydana gelen arıza nedeniyle önündeki 10 araca çarptı. Kazada 2'si Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen temizlik görevlisi 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK VE MOBESE KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritte hızla ilerleyen İETT otobüsünün önünde bulunan araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Kazada 10 araçta hasar meydana geldi. Kaza sırasında yoldan geçmekte olan bir yaya ise otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor. MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde ise, sağ şeritte ilerleyen İETT otobüsünün önce sol şeride geçmesi ardından da önde bulunan araçlara çarptığı anlar görülüyor.

'OTOBÜS ŞOFÖRÜ ŞOKE OLMUŞ HALDE GELDİ'

Kazayı gören esnaf Sabri Koç, "Otobüs şoförü şoka girmiş halde geldi. Bana dedi ki "Otobüsün freni patladı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. İmdat dedim ama herhangi bir yardım olanağı olmadı. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Fren patladığında otobüsün yokuşa denk gelmesi de kazayı vahim hale getirdi." dedi.

ÇÖP ALIRKEN ÇÖP ARACINA VURDU

Mahalle sakini Hüseyin Demirci ise, "İETT otobüsü yukarıdan hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Burada çöp aracı vardı. Çöp alırken çöp aracına vurdu. Sonra bu minibüse vurarak önündeki araçlara vurarak gitti. Burası toz duman oldu. İki temizlik görevlisi yere düşmüştü. Ambulansı aradık. Hemen hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Kaza nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı Fatih istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

AĞIR YARALI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, başından yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan belediye çalışanı Uğur T.'nin (34), hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Yine kazada Abdullah S.'nin (33) ve taksi şoförü Yasin K. ile birlikte 3 yolcusunun da hafif yaralı olduğu öğrenildi. Uğur T. tedavi gördü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İETT ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan İETT otobüsü şoförü Fadli A. (61) Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza sonrası gözaltına alındı. Emniyete götürülen şoförün ifadesinin alındığı öğrenildi. İETT Şoförü Fadli A. 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' ve 'Mala zarar verme' suçlarından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.